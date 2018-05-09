В Германии продают бургеры из червей: видео

В сети супермаркетов Rewe в городе Ахен продаются бургеры с мясом личинок жуков-буйволов.

Для изготовления бургеров используют особые высокопитательные "черви" с большим содержанием белка, которых специально выращивают в Нидерландах, говорится в издании ZME SCIENCE.

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Компания Bugfoundation работала над производством бургеров четыре года. Идея их создания появилась в ее руководителей после путешествия в Юго-Восточную Азию, где принято есть насекомых.

Личинки заворачиваются в листья салата вместе с луком и помидорами. Подобные продукты уже с успехом продаются в Нидерландах и Бельгии.

Смотрите видео в Германии продают бургеры из червей: