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      В Германии продают России детали для техники, применяемой на войне против Украины, – СМИ

      18 Читати новину українською
      Немецкие компании продают России детали для военной техники, – СМИ
      Немецкие компании продают России детали для военной техники, – СМИ / Фото из открытых источников

      Несмотря на санкции и запрет на продажу России оружия и товаров двойного назначения, немецкие компании до сих пор продают вооруженным силам России винты на беспилотные аппараты "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-3", "Тахион", "ZALA-42104M ", "Груша" и "Орлан-2". В Москве этого даже не скрывают.

      Детали Россия получает от двух компаний – Graupner/SJ GmbH и aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG, пишет немецкое издание Bild.

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      Как выяснили немецкие журналисты, речь идет о винтах, которые изготавливают две компании в Германии: Graupner/SJ GmbH и aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG.

      Издание отмечает, что представители компании оправдываются – якобы об использовании их продукции в военной технике ничего не знали. В то же время Россия наличие деталей в своих беспилотных аппаратах не скрывает.

      Авторы отмечают, что российская армия использует такие аппараты в войне против Украины с 2015 года. Так, в открытом в 2016 году московском военном музее "Парк Патриот" до сих пор выставлены военные беспилотники с немецкими пропеллерами.

      Уже в бою за Дебальцево, в котором погибли 184 украинских солдата, весной 2015 года пророссийские силы использовали дрон "Гранат-2" со складными винтами. Эти винты изготовлены в Ройтлингене,
      – говорится в материале.

      Но это не единственный случай. Даже на прошлой неделе украинские военные на юге Донецкой области с помощью специальной техники посадили российский беспилотник "Гранат-2". На нем тоже были установлены складные пропеллеры фирмы aero-naut Modellbau из Баден-Вюртемберга.

      "Если Россия действительно закупает детали своих боевых аппаратов в Германии, тогда немецкое правительство должно сделать все, чтобы остановить покупку этих запчастей российскими государственными структурами", – прокомментировал ситуацию член комитета по вопросам обороны Тобиас Линднер.

      Військовий безпілотник Гранд 2Военный беспилотник "Гранд-2" / Фото из открытых источников

      Теги: Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Оружие Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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