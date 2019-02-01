В Германии продают России детали для техники, применяемой на войне против Украины, – СМИ

Несмотря на санкции и запрет на продажу России оружия и товаров двойного назначения, немецкие компании до сих пор продают вооруженным силам России винты на беспилотные аппараты "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-3", "Тахион", "ZALA-42104M ", "Груша" и "Орлан-2". В Москве этого даже не скрывают.

Детали Россия получает от двух компаний – Graupner/SJ GmbH и aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG, пишет немецкое издание Bild.

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Как выяснили немецкие журналисты, речь идет о винтах, которые изготавливают две компании в Германии: Graupner/SJ GmbH и aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG.

Издание отмечает, что представители компании оправдываются – якобы об использовании их продукции в военной технике ничего не знали. В то же время Россия наличие деталей в своих беспилотных аппаратах не скрывает.

Авторы отмечают, что российская армия использует такие аппараты в войне против Украины с 2015 года. Так, в открытом в 2016 году московском военном музее "Парк Патриот" до сих пор выставлены военные беспилотники с немецкими пропеллерами.

Уже в бою за Дебальцево, в котором погибли 184 украинских солдата, весной 2015 года пророссийские силы использовали дрон "Гранат-2" со складными винтами. Эти винты изготовлены в Ройтлингене,

– говорится в материале.

Но это не единственный случай. Даже на прошлой неделе украинские военные на юге Донецкой области с помощью специальной техники посадили российский беспилотник "Гранат-2". На нем тоже были установлены складные пропеллеры фирмы aero-naut Modellbau из Баден-Вюртемберга.

"Если Россия действительно закупает детали своих боевых аппаратов в Германии, тогда немецкое правительство должно сделать все, чтобы остановить покупку этих запчастей российскими государственными структурами", – прокомментировал ситуацию член комитета по вопросам обороны Тобиас Линднер.

Военный беспилотник "Гранд-2" / Фото из открытых источников