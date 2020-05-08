В Германии раздали бесплатно пиво, которое не удалось продать из-за коронавируса

Немецкая пивоварня Willinger Brauhaus раздала бесплатно 2600 литров светлого и темного пива. Дело в том, что напиток не удалось продать из-за коронавируса.

В пивоварне заявили, что просто выбрасывать продукт не хотят, пишет DW. Десятки людей обрадовались такому решению и выстроились в очередь возле пивоварни.

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В общем пиво предназначалось для ресторанов и отелей, но из-за карантина поставки приостановились.

Владелец пивоваренного завода Франц Маст надеется, что после открытия люди окажут такую же поддержку и будут рекомендовать пивоварню.

Впоследствии Willinger Brauhaus в фейсбуке сообщила, что к вечеру пиво закончилось. Однако пивоварня пообещала подготовить еще следующую раздачу 12 мая, хотя и с лимитом в "три бутылки на человека".

Коронавирус и алкоголь: последние новости

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что употребление алкогольных напитков не защищает от COVID-19, в отличие от частого мытья рук.

В итальянском селе Сеттекани во время карантина случился странный инцидент – в домах из кранов вместо воды потекла жидкость красного цвета с запахом алкоголя.

Больше трети американцев, которые пьют пиво американского бренда Corona, отказались от его потребления.

Французским производителям придется избавиться от 10 миллионов литров пива из-за истечения срока годности. Около 70% пивоваров с середины марта потеряли половину оборота.

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