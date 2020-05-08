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      В Германии раздали бесплатно пиво, которое не удалось продать из-за коронавируса

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      В Германии бесплатно раздавали пиво
      В Германии бесплатно раздавали пиво / shutterstock.com

      Немецкая пивоварня Willinger Brauhaus раздала бесплатно 2600 литров светлого и темного пива. Дело в том, что напиток не удалось продать из-за коронавируса.

      В пивоварне заявили, что просто выбрасывать продукт не хотят, пишет DW. Десятки людей обрадовались такому решению и выстроились в очередь возле пивоварни.

      Тем временем Быстро портится: во Франции выльют 10 миллионов литров пива из-за карантина

      В общем пиво предназначалось для ресторанов и отелей, но из-за карантина поставки приостановились.

      Владелец пивоваренного завода Франц Маст надеется, что после открытия люди окажут такую же поддержку и будут рекомендовать пивоварню.

      Впоследствии Willinger Brauhaus в фейсбуке сообщила, что к вечеру пиво закончилось. Однако пивоварня пообещала подготовить еще следующую раздачу 12 мая, хотя и с лимитом в "три бутылки на человека".

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Пивоварение Продукты Пиво Коронавирус COVID-19 Алкоголь
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