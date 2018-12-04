В Германии умер трехкратный чемпион мира по боксу

В возрасте 47 лет ушел из жизни известный немецкий боксер, бывший трехкратный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе Маркус Байер.

Немецкий спортсмен умер в одной из больниц Берлина, проведя свои последние часы жизни в борьбе с серьезным недугом.

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За свою карьеру Маркус Байер побеждал многих известных боксеров, таких как Ричи Вудхолл, Эрик Лукас, Дэнни Грин, Кристиан Санава и других.

Завершил свою профессиональную боксерскую карьеру Маркус Байер в 2008 году после победы единогласным решением судей над Мурадом Махмудовым с рекордом 35-3-1 (13 нокаутов).

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