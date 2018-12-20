11:53
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      В Германии уволили журналиста авторитетного издания, который придумывал статьи и героев

      52 Читати новину українською
      В Германии уволили известного журналиста авторитетного издания, который придумывал статьи и героев
      В Германии уволили известного журналиста авторитетного издания, который придумывал статьи и героев / spiegel.de

      Немецкое авторитетное издание Der Spigel уволило своего звездного журналиста, которого разоблачили на придумывании историй и героев материалов. Среди фейковых историй журналиста некоторые были номинированы и даже выигрывали журналистские премии

      Об этом сообщает Der Spigel.

      Читайте также: Президент Польши Дуда уволил посла в Украине: об этом ходатайствовал глава МИД страны

      Известно, что за время работы Релотиуса на Der Spigel с 2011 года в издании вышло 60 материалов его авторства. Однако по меньшей мере 14 из них были недостоверными.

      Клаас Релотиус, репортер и редактор, подделывал свои статьи в большом масштабе и даже выдумывал героев, обманывая своих коллег и читателей. Это было выявлено в результате консультаций, внутреннего расследования и, в конечном итоге, всестороннего признания самого редактора,
      – сообщили в издании.

      После публикации в ноябре 2018 года статьи "Граница охотников" про американских вигиланте, которые патрулируют границу между Мексикой и Соединенными Штатами, возникли первые подозрения относительно правдивости материалов. Дело в том, что достоверность некоторых фактов поставил под сомнение соавтор материала Хуан Морено. Он доказал редакции, что история сфальсифицирована. Сначала Релотиус опровергал обвинения, но затем признал, что выдумал целые отрывки не только в упомянутом материале, но и в других текстах.

      Более того, журналист включал в тексты людей, которых он никогда не встречал и с которыми не общался, а также создавал образы героев на основе материалов других СМИ. То есть его тексты о реальных людях, однако их истории полностью выдуманы.

      Читайте также: В Германии на дорогу вылилось 15 тысяч литров молока: фото

      Интересно, что среди сомнительных историй журналиста некоторые были номинированы и даже выигрывали журналистские премии. Например, о двух иракских детях, которые были похищены и перевоспитаны террористическим "Исламским государством", а также о заключенных Гуантанамо.

      К слову, до Der Spiegel журналист работал также на другие ведущие СМИ: Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, Financial Times Deutschland, Die Tageszeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung Magazin, Weltwoche, Zeit Online и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

      Из-за скандала руководство Der Spiegel создаст комиссию для расследования признаков фальсификации материалов. Более того, издание обещает публично сообщить о своих выводах и рекомендациях по улучшению механизмов безопасности.

      Ранее 24 канал сообщал, что в течение 2018 года 80 журналистов были убиты или погибли во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Больше всего убитых работников СМИ в Афганистане.

      Теги: журналисты
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина в еврокубках: с чем мы идем в отпуск
      сегодня , 11:44 Украина в еврокубках: с чем мы идем в отпуск
      3
      Безудержная Билодид, блестящий Абраменко и другие: спортивные открытия Украины в 2018 году
      сегодня , 10:00 Безудержная Билодид, блестящий Абраменко и другие: спортивные открытия Украины в 2018 году
      49
      Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      сегодня , 08:40 Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      Олексій Чибісов 1619
      "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      сегодня , 00:00 "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      Іван Яковина 653
      Одна история о "Русском мире"
      19 декабря , 22:06 Одна история о "Русском мире"
      Ольга Черненко 2584
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В продажу поступит настольная лампа, которая будет работать до 50 лет
       16 июня 2015 , 20:51
      Или входите в состав России, – Жириновский сделал упрек относительно суверенитета Беларуси
       17 декабря , 18:33
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук