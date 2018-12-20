В Германии уволили журналиста авторитетного издания, который придумывал статьи и героев

Немецкое авторитетное издание Der Spigel уволило своего звездного журналиста, которого разоблачили на придумывании историй и героев материалов. Среди фейковых историй журналиста некоторые были номинированы и даже выигрывали журналистские премии

Об этом сообщает Der Spigel.

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Известно, что за время работы Релотиуса на Der Spigel с 2011 года в издании вышло 60 материалов его авторства. Однако по меньшей мере 14 из них были недостоверными.

Клаас Релотиус, репортер и редактор, подделывал свои статьи в большом масштабе и даже выдумывал героев, обманывая своих коллег и читателей. Это было выявлено в результате консультаций, внутреннего расследования и, в конечном итоге, всестороннего признания самого редактора,

– сообщили в издании.

После публикации в ноябре 2018 года статьи "Граница охотников" про американских вигиланте, которые патрулируют границу между Мексикой и Соединенными Штатами, возникли первые подозрения относительно правдивости материалов. Дело в том, что достоверность некоторых фактов поставил под сомнение соавтор материала Хуан Морено. Он доказал редакции, что история сфальсифицирована. Сначала Релотиус опровергал обвинения, но затем признал, что выдумал целые отрывки не только в упомянутом материале, но и в других текстах.

Более того, журналист включал в тексты людей, которых он никогда не встречал и с которыми не общался, а также создавал образы героев на основе материалов других СМИ. То есть его тексты о реальных людях, однако их истории полностью выдуманы.

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Интересно, что среди сомнительных историй журналиста некоторые были номинированы и даже выигрывали журналистские премии. Например, о двух иракских детях, которые были похищены и перевоспитаны террористическим "Исламским государством", а также о заключенных Гуантанамо.

К слову, до Der Spiegel журналист работал также на другие ведущие СМИ: Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, Financial Times Deutschland, Die Tageszeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung Magazin, Weltwoche, Zeit Online и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Из-за скандала руководство Der Spiegel создаст комиссию для расследования признаков фальсификации материалов. Более того, издание обещает публично сообщить о своих выводах и рекомендациях по улучшению механизмов безопасности.

Ранее 24 канал сообщал, что в течение 2018 года 80 журналистов были убиты или погибли во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Больше всего убитых работников СМИ в Афганистане.