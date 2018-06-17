В Германии воздушный шар упал с десятиметровой высоты: трое человек в тяжелом состоянии
Воздушный шар, в котором находилось шесть человек, 16 июня упал в городе Варендорф, что в Германии. В результате падения трое человек находятся в тяжелом состоянии, еще трое получили легкие травмы.
Об этом передает пресс-служба полиции.
Читайте также: В Германии на заводе BMW произошел масштабный пожар: фото
"Один человек был доставлен в больницу спасательным вертолетом", – добавляют в полиции.
Отмечается, что инцидент произошел в дождливую погоду. Воздушный шар подхватил порыв ветра, в результате чего шар упал с десятиметровой высоты на поле.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии