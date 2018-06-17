В Германии воздушный шар упал с десятиметровой высоты: трое человек в тяжелом состоянии

Воздушный шар, в котором находилось шесть человек, 16 июня упал в городе Варендорф, что в Германии. В результате падения трое человек находятся в тяжелом состоянии, еще трое получили легкие травмы.

Об этом передает пресс-служба полиции. Читайте также: В Германии на заводе BMW произошел масштабный пожар: фото "Один человек был доставлен в больницу спасательным вертолетом", – добавляют в полиции. Отмечается, что инцидент произошел в дождливую погоду. Воздушный шар подхватил порыв ветра, в результате чего шар упал с десятиметровой высоты на поле.