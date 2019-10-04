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      В Германии застрелили зебру, которая сбежала из цирка: фото, видео

      53 Читати новину українською
      В Германии зебра сбежала из цирка
      В Германии зебра сбежала из цирка / Скриншот из видео

      Под немецким городом Тессин полицейские застрелили зебру, которая сбежала из цирка.

      По информации BBC, побег совершили два животных. Одно удалось схватили и вернуть в цирк. Однако, вторая зебра оказалась проворнее. Через несколько часов ее заметили на автотрассе вблизи города.

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      Зебра сделала хаос на дороге – повредила машины и спровоцировала аварию.

      зебра німеччина автобан
      Одну зебру удалось поймать

      зебра німеччина
      Зебра выбежала на автобан

      На место происшествия вызвали полицейских. Но животное так от них убегало, что повредило полицейскую машину и травмировало правоохранителя. Полиция заблокировала движение по трассе и вызвала на помощь дрессировщика цирка. Однако тот тоже не помог.

      зебра німеччина
      Из-за инцидента произошла авария

      зебра німеччина
      Пробки из-за зебры-беглянки

      Уже потом приехала служба спасения животных и застрелила животное. Почему зебру не усыпили, а убили – в полиции не объясняют.

      Зебра выпрыгнула на автобан в Германии:

       

      blog_ava
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Аварии и ДТП Полиция Мир животных
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