В Германии застрелили зебру, которая сбежала из цирка: фото, видео

Под немецким городом Тессин полицейские застрелили зебру, которая сбежала из цирка.

По информации BBC, побег совершили два животных. Одно удалось схватили и вернуть в цирк. Однако, вторая зебра оказалась проворнее. Через несколько часов ее заметили на автотрассе вблизи города.

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Зебра сделала хаос на дороге – повредила машины и спровоцировала аварию.



Одну зебру удалось поймать



Зебра выбежала на автобан

На место происшествия вызвали полицейских. Но животное так от них убегало, что повредило полицейскую машину и травмировало правоохранителя. Полиция заблокировала движение по трассе и вызвала на помощь дрессировщика цирка. Однако тот тоже не помог.



Из-за инцидента произошла авария



Пробки из-за зебры-беглянки

Уже потом приехала служба спасения животных и застрелила животное. Почему зебру не усыпили, а убили – в полиции не объясняют.

Зебра выпрыгнула на автобан в Германии: