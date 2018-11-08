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      В Германии заверили, что "Северный поток-2" является дополнением к транзиту через Украину

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      Министр экономики Германии Петер Альтмайер
      Министр экономики Германии Петер Альтмайер / zik.ua

      Министр экономики Германии Петер Альтмайер считает, что газопровод "Северный поток-2" должен быть не заменой транзита газа через территорию Украины, а его дополнением.

      Об этом сообщает DW.

      Читайте также: "Правительство Германии раскалывает членов ЕС": в Европарламенте сделали заявление по "Северному потоку-2"

      С таким заявлением выступил Альтмайер на тематической сырьевой конференции в немецком Потсдаме.

      Он также высказался за необходимость улучшения отношений с Россией.

      К слову, канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием заявила, что рассматривает проект газопровода "Северный поток-2", который так пропагандирует Россия, не так критично, как это делает официальный Киев. Также она убеждает, что выступает за сохранение гарантий транзита газа через территорию Украины.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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