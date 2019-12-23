В Гидропарке в Киеве застрелили мужчину: нападающего ищут

Днем 23 декабря в Гидропарке в Киеве от выстрела погиб мужчина. Полицейские объявили спецоперацию для поиска убийцы.

О нападении на мужчину сообщил очевидец. Как рассказали в полиции, на месте инцидента медики установили, что мужчина от выстрела погиб.

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Полицейские объявили спецоперацию по поиску злоумышленника. Сейчас они устанавливают все обстоятельства и общаются с вероятными свидетелями. Объявлено о план "Сирена".

Как сообщает корреспондент 24 канала, на вид погибшему мужчине 40-50 лет.



В Гидропарке застрелили мужчину / фото: Екатерины Степановой, 24 канал