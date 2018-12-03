В главных европейских футбольных турнирах ввели новшество

В Лиге чемпионов уже в этом сезоне с 1/8 финала будут использоваться видеоповторы.

Исполнительный комитет УЕФА в Дублине одобрил использование системы видеоповторов (VAR) в Лиге чемпионов, информирует сайт УЕФА.

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Система VAR будет введена в Лиге чемпионов с 1/8 финала. Исполком также принял использовать VAR в финале Лиги Европы 2019 года, финальной стадии Лиги наций 2019 года в Португалии и финальной стадии молодежного Евро-2019 в Италии.

VAR впоследствии будет использоваться в Лиге чемпионов 2019/20 с 1/8 финала и в стамбульском Суперкубке УЕФА 2019 года.

УЕФА планирует затем использовать VAR в финальной стадии Евро-2020 года, Лиге Европы 2020/21 (начиная с группового этапа) и финальной стадии Лиги наций 2021 года.