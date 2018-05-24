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В Gmail появилась новая функция, которая пригодится каждому пользователю

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В Gmail появилась новая функция
В Gmail появилась новая функция / gagadget.com

Компания Google добавила еще одну полезную функцию в сервис Gmail. Теперь пользователь может вспоминать почтовые адреса пользователей, применяя символ @.

Об этом пишет The Verge.

Готовя письмо на обновленной версии Gmail пользователь пишет символ @, а дальше начинает добавлять буквы имени или названия компании, чтобы найти их в списке контактов. Когда получатель нажмет на ссылку с набранным таким образом именем, он перейдет в новое окно, чтобы написать письмо по этому адресу.

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Человек, которого вспоминают в письме, автоматически получает копию этого письма на свою почту.

В Gmail з’явилась нова функція

В письме можно вспоминать почтовые адреса через @

Как известно, Google обновила сервис Gmail в апреле. Почтовый сервис получил режим конфиденциальности, функцию откладывания писем, напоминаний и другие возможности.

Теги: Техно Интернет Google
Источник: 24 Канал
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