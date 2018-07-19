В годовщину сбития MH17 Госдеп США умолчал о причастности РФ к трагедии, – Foreign Policy

17 июля, в четвертую годовщину катастрофы MH17 – на следующий день после встречи Трампа с Путиным в Хельсинки – сотрудники Госдепартамента США подготовили заявление с критикой в адрес России относительно сбития "Боинга-777", однако оно не было опубликовано.

Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает Foreign Policy.

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Судя по кэшу сайта американского посольства в Москве, сообщение о трагедии авиалайнера MH17 ненадолго появилось на главной странице, но потом его быстро удалили, замечают авторы статьи, которым удалось получить черновик удаленного заявления Госдепа США.

"Сегодня четвертая годовщина со дня катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 в небе над Восточной Украиной и ужасной гибели 298 гражданских лиц. Мы вновь выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших.

Через четыре года после того, как был сбит MH17, мир все еще ждет от России признания своей причастности. Соединенные Штаты в полной мере доверяют выводам Объединенной следственной группы (JIT), включая те, о которых было объявлено 24 мая 2018 года, и текущей работе JIT.

На основании фотографий и других доказательств, JIT предоставила окончательные доказательства того, что BUK Transporter Erector Launcher (TELAR), с которого была выпущена ракета, сбившая МН17, происходил из 53-й зенитно-ракетной бригады России, одного из подразделений российской армии.

(...) России пора прекратить бездушную кампанию по дезинформации и полностью поддержать следующий этап расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в уничтожении рейса MH17. Мы никогда не забудем 298 невинных мирных граждан, которые трагически погибли в тот день, и мы призываем к справедливости от их имени", – говорилось в тексте сообщения.

Подготовленное Госдепартаментом заявление должны были опубликовать еще в понедельник, 16 июля, но в последний момент его сняли с сайта. Как рассказал изданию чиновник, знакомый с ситуацией, сотрудникам ведомства дали отбой, поскольку госсекретарь США Майк Помпео не одобрил формулировку.

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Эта годовщина была особенно важныной, отмечают авторы публикации, ведь они были первыми с тех пор, как международная следственная группа обнародовала выводы о том, что ракета принадлежала российской военной части.

Пресс-секретарь Госдепа Хизер Ноерт 18 июля напомнила журналистам, что правительство США давно говорит про вину России в уничтожении MH17.

За два с половиной месяца мы опубликовали три заявления и считаем, что осветили этот вопрос. Наша позиция относительно роли России в этой катастрофе не изменилась,

– подчеркнула чиновница.

Годовщина также была важной и для Нидерландов. Так, посол США в Нидерландах Пит Хукстра написал во вторник в Twitter: "Сегодня мои мысли с семьями и друзьями жертв крушения MH17". Однако он не упомянул роль России в уничтожении самолета, добавляет издание.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.