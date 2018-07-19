20:18
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
20:10, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

В годовщину сбития MH17 Госдеп США умолчал о причастности РФ к трагедии, – Foreign Policy

74 Читати новину українською
В годовщину трагедии MH17 Госдеп США не опубликовал критическое заявление относительно роли России в катастрофе
В годовщину трагедии MH17 Госдеп США не опубликовал критическое заявление относительно роли России в катастрофе / Independent

17 июля, в четвертую годовщину катастрофы MH17 – на следующий день после встречи Трампа с Путиным в Хельсинки – сотрудники Госдепартамента США подготовили заявление с критикой в адрес России относительно сбития "Боинга-777", однако оно не было опубликовано.

Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает Foreign Policy.

Читайте также: Это сделал человек, задницу которого ты расцеловал, – отец погибших в катастрофе MH17 написал Трампу

Судя по кэшу сайта американского посольства в Москве, сообщение о трагедии авиалайнера MH17 ненадолго появилось на главной странице, но потом его быстро удалили, замечают авторы статьи, которым удалось получить черновик удаленного заявления Госдепа США.

"Сегодня четвертая годовщина со дня катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 в небе над Восточной Украиной и ужасной гибели 298 гражданских лиц. Мы вновь выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших.

Через четыре года после того, как был сбит MH17, мир все еще ждет от России признания своей причастности. Соединенные Штаты в полной мере доверяют выводам Объединенной следственной группы (JIT), включая те, о которых было объявлено 24 мая 2018 года, и текущей работе JIT.

На основании фотографий и других доказательств, JIT предоставила окончательные доказательства того, что BUK Transporter Erector Launcher (TELAR), с которого была выпущена ракета, сбившая МН17, происходил из 53-й зенитно-ракетной бригады России, одного из подразделений российской армии.

(...) России пора прекратить бездушную кампанию по дезинформации и полностью поддержать следующий этап расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в уничтожении рейса MH17. Мы никогда не забудем 298 невинных мирных граждан, которые трагически погибли в тот день, и мы призываем к справедливости от их имени", – говорилось в тексте сообщения.

Подготовленное Госдепартаментом заявление должны были опубликовать еще в понедельник, 16 июля, но в последний момент его сняли с сайта. Как рассказал изданию чиновник, знакомый с ситуацией, сотрудникам ведомства дали отбой, поскольку госсекретарь США Майк Помпео не одобрил формулировку.

Читайте также: Страны "Большой семерки" обвинили Россию в катастрофе Боинга-777

Эта годовщина была особенно важныной, отмечают авторы публикации, ведь они были первыми с тех пор, как международная следственная группа обнародовала выводы о том, что ракета принадлежала российской военной части.

Пресс-секретарь Госдепа Хизер Ноерт 18 июля напомнила журналистам, что правительство США давно говорит про вину России в уничтожении MH17.

За два с половиной месяца мы опубликовали три заявления и считаем, что осветили этот вопрос. Наша позиция относительно роли России в этой катастрофе не изменилась,
– подчеркнула чиновница.

Годовщина также была важной и для Нидерландов. Так, посол США в Нидерландах Пит Хукстра написал во вторник в Twitter: "Сегодня мои мысли с семьями и друзьями жертв крушения MH17". Однако он не упомянул роль России в уничтожении самолета, добавляет издание.

Что такое катастрофа MH17?
17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

Теги: Новости Украины Новости России Новости США Расследования Новости политики Жертвы Нидерланды Катастрофа Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
сегодня, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
29
Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
сегодня, 19:02 Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
Тетяна Бучок 155
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сегодня, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 184
В Израиле фактически узаконили апартеид
сегодня, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1045
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сегодня, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 241
Внезапная болезнь Путина гораздо серьезнее, – Independent
 15 февраля , 09:18
Выборы президента России: официальные результаты голосования
 23 марта , 12:00
Ракетный удар по Сирии: все детали военной операции
 14 апреля , 15:14
Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для всех знаков Зодиака
15 июля , 15:27
"Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с "Нафтогазом"
 2 марта , 15:28
Даша Астафьева обнажилась в смелой фотосессии: фото 18+
 26 апреля , 23:13
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук