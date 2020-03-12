В "Голосе" объяснили, почему Вакарчук больше не глава партии

Святослав Вакарчук после съезда своей партии "Голос" объявил, что уходит в отставку с должности главы политсилы. Теперь он будет иметь больше времени для того, чтобы заниматься политическими делами, в частности встречаться с избирателями и международными партнерами.

Главная задача Вакарчука в том, чтобы приводить в политику новых честных профессиональных людей. Этим он и продолжит заниматься, объяснил пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух, передает Укринформ.

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Пресс-секретарь добавил, что Святослав Вакарчук остается моральным авторитетом партии. Зато менеджерской работой будет заниматься Кира Рудик.

Святослав Вакарчук сможет больше времени посвятить собственно политическим делам: встречам с избирателями, международными партнерами и, главное – созданию широкого круга всех тех, кому не все равно,

– отметил Дух.

В то же время он подчеркнул, что избрание накануне народного депутата Киры Рудик на должность председателя партии "Голос" будет способствовать подготовке к местным выборам, которые состоятся осенью 2020 года.

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Кто теперь председательствует в партии "Голос"

После съезда партии "Голос" Вакарчук передал свои полномочия Кире Рудик, теперь она будет руководить партией. Рудик является первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Она закончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии".

Работала тестировщицей программного обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года – в TAIN Ukraine. Рудик руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring.