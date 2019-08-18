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      В Гонконге сорвали китайский флаг, на улицах – четверть населения города, 1,7 миллиона людей

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      Четверть жителей Гонконга вышли на акцию протеста
      Четверть жителей Гонконга вышли на акцию протеста / Getty Images

      Власти Гонконга давали разрешение на проведение акции протеста исключительно в парке Виктории. Впрочем, демонстранты таки пошли по улицам города, несмотря на дождь. Информация о масштабных столкновениях пока не поступала, однако известно о случаях, когда митингующие срывали китайские флаги.

      Организаторы насчитали примерно 1 миллион 700 тысяч людей, которые присоединились к акции протеста против власти в Гонконге в воскресенье, 18 августа. Об этом написала газета South China Morning Post. По версии полиции, демонстрантов было лишь 128 тысяч.

       Читайте также выписку из блока Ивана Яковины: Китай готовит силовое подавление в Гонконге?

      Официальный Пекин неоднократно заявлял, что в случае значительных беспорядков будет готов принять решительные меры. Например, дипломат из китайского посольства в Лондоне Чэнь Вэнь сказал в эфире BBC Radio 4: "Если ситуация выйдет из-под контроля правительства Гонконга, китайская власть не будет сидеть и смотреть на это. У нас достаточно власти и средств подавить любые движения".

      Тем временем опубликовали видео, как неизвестные лица срывают флаг КНР в Гонконге:

      Что вообще происходило в Гонконге 18 августа, смотрите фото и видео:

      Гонконг
      Гонконг, протесты и акция в защиту демократии / Фото Getty Images

      Гонконг
      Полиция насчитала лишь 128 тысяч демонстрантов / Фото South China Morning PostГонконг
      1,7 миллиона людей на улицах, по свидетельствам организаторов / Фото South China Morning Post

      Что известно о Гонконге?
      Раньше это была колония Великобритании. В 1997 году Гонконг передали КНР, в составе которой город стал особым административным районом. Живет в Гонконге более 7 миллионов человек (данные по состоянию на 2010 год).

      Гонконг – развитый в промышленном и экономическом плане город с привитыми традициями европейской демократии. Поэтому попытки ущемления своей автономии воспринимают очень остро.

      В частности, в первой половине 2003 года в Гонконге вспыхнула эпидемия атипичной пневмонии. Руководитель города Дун Цзяньхуа вроде бы ничего не сделал для преодоления болезни, а еще и пытался изменить Конституцию Гонконга, чтобы стали возможными нарушения прав и свобод. Тогда полмиллиона человек вышли на акцию протеста. Дун Цзяньхуа ушел в отставку – "из-за проблем со здоровьем".

      В конце сентября 2014 года вспыхнула Зонтичная революция – против планов китайского правительства взять на себя право одобрять кандидатов на гонконгских выборах. Сначала протестовали студенты. Но после того, как их жестоко разогнали, на протесты вышли родители студентов, и даже дедушки и бабушки. Тогда желание Китая отклонили, протестующие победили.

      Массовые протесты в Гонконге начались в первой половине июня – в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Эти исправления позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

      Жители города считают, что это будет решающий шаг к покорению Гонконга материковому Китаю.

      Впоследствии демонстранты потребовали расследования применения полицией против участников протестов жестких действий, а рядом с этим и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. И главное в протестах – это намерение защитить демократию.

      ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ: АВГУСТОВСКИЕ НОВОСТИ
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      blog_ava
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      Теги: Китай Протесты в Гонконге Протесты
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