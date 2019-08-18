В Гонконге сорвали китайский флаг, на улицах – четверть населения города, 1,7 миллиона людей

Власти Гонконга давали разрешение на проведение акции протеста исключительно в парке Виктории. Впрочем, демонстранты таки пошли по улицам города, несмотря на дождь. Информация о масштабных столкновениях пока не поступала, однако известно о случаях, когда митингующие срывали китайские флаги.

Организаторы насчитали примерно 1 миллион 700 тысяч людей, которые присоединились к акции протеста против власти в Гонконге в воскресенье, 18 августа. Об этом написала газета South China Morning Post. По версии полиции, демонстрантов было лишь 128 тысяч.

Читайте также выписку из блока Ивана Яковины: Китай готовит силовое подавление в Гонконге?

Официальный Пекин неоднократно заявлял, что в случае значительных беспорядков будет готов принять решительные меры. Например, дипломат из китайского посольства в Лондоне Чэнь Вэнь сказал в эфире BBC Radio 4: "Если ситуация выйдет из-под контроля правительства Гонконга, китайская власть не будет сидеть и смотреть на это. У нас достаточно власти и средств подавить любые движения".

Тем временем опубликовали видео, как неизвестные лица срывают флаг КНР в Гонконге:

Some radicals pull down the Chinese national flag at Sai Ying Pun in Hong Kong Island on Sunday in yet another incident of desecration of the national flag. #HongKong pic.twitter.com/BpFSrdznvV — China Daily (@ChinaDaily) August 18, 2019

Что вообще происходило в Гонконге 18 августа, смотрите фото и видео:



Гонконг, протесты и акция в защиту демократии / Фото Getty Images



Полиция насчитала лишь 128 тысяч демонстрантов / Фото South China Morning Post

1,7 миллиона людей на улицах, по свидетельствам организаторов / Фото South China Morning Post

Что известно о Гонконге?

Раньше это была колония Великобритании. В 1997 году Гонконг передали КНР, в составе которой город стал особым административным районом. Живет в Гонконге более 7 миллионов человек (данные по состоянию на 2010 год).



Гонконг – развитый в промышленном и экономическом плане город с привитыми традициями европейской демократии. Поэтому попытки ущемления своей автономии воспринимают очень остро.



В частности, в первой половине 2003 года в Гонконге вспыхнула эпидемия атипичной пневмонии. Руководитель города Дун Цзяньхуа вроде бы ничего не сделал для преодоления болезни, а еще и пытался изменить Конституцию Гонконга, чтобы стали возможными нарушения прав и свобод. Тогда полмиллиона человек вышли на акцию протеста. Дун Цзяньхуа ушел в отставку – "из-за проблем со здоровьем".



В конце сентября 2014 года вспыхнула Зонтичная революция – против планов китайского правительства взять на себя право одобрять кандидатов на гонконгских выборах. Сначала протестовали студенты. Но после того, как их жестоко разогнали, на протесты вышли родители студентов, и даже дедушки и бабушки. Тогда желание Китая отклонили, протестующие победили.

Массовые протесты в Гонконге начались в первой половине июня – в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Эти исправления позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.



Жители города считают, что это будет решающий шаг к покорению Гонконга материковому Китаю.



Впоследствии демонстранты потребовали расследования применения полицией против участников протестов жестких действий, а рядом с этим и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. И главное в протестах – это намерение защитить демократию.