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В Google Assistant следить за своим расписанием стало легче: появилась полезная функция

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В Google Assistant появились карточки в стиле Google Now
В Google Assistant появились карточки в стиле Google Now / Соцсети

Знаменитые карточки из Google Now теперь доступны и в другом популярном продукте компании – Google Assistant. Таким образом вы сможете не только просмотреть свой распорядок дня, а вам будут приходить уведомления о предстоящих событиях.

Об этом Google сообщила в своем официальном блоге. Появится такая функция уже с новым пакетом обновлений.

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Чтобы начать пользоваться карточками, вам нужно будет нажать на кнопку в правом верхнем углу окна Google Assistant. Заметим, что эта функция полностью дублирует возможности Google Now.

Google Assistant, карточки, Google, нововведения, додатки

Google Assistant получил карточки из Google Now

В итоге вы будете получать информацию о погоде, пробках, предстоящих мероприятиях, бронировании номеров, билетов на самолет, статусы заказов в интернет-магазинах, интересные события рядом и тому подобное.

Также будут отображаться персонализированные рекомендации (например, музыка и подкасты), а благодаря интеграции со сторонними приложениями Ассистент сам будет "подтягивать" заметки из Google Keep, Todoist и других менеджеров задач.

Google Assistant, карточки, Google, нововведения, додатки

Теперь весь свой день в Google Assistant вы сможете видеть как на ладони

Напомним, в конце июня Google Assistant получил важное обновление, благодаря которому общение пользователя с цифровым помощником должно стать более естественным.

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Теги: Техно Информационные технологии Гаджеты Google Приложения
Источник: 24 канал
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