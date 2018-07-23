В Google Chrome для Android появится новая интересная функция

По данным пользователей XDA Developers, в браузере Chrome для Android в ближайшее время дебютирует функция, которая изменит процесс взаимодействия с сайтами. Она представляет собой расширенную версию функции быстрых ответов с Android 7.0 Nougat, которая позволит отвечать на сообщения прямо из уведомлений.

Об этом сообщает Android Headlines.

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Стоит отметить, что эта опция обычно используется различными мессенджерами, предоставляя возможность ответить на сообщение прямо из центра сообщений. В Chrome функция будет активна для сообщений самого браузера. Например, пользователи могут быстро отвечать на различные запросы от сайтов. Как будет применяться данная функция зависит от разработчиков: это может быть быстрая авторизация, оформление заказа и тому подобное.



Google тестирует функцию быстрых сообщений в Chrome для Android



На данный момент функция быстрых ответов в Chrome находится на стадии раннего тестирования, и впереди ее ждет долгий путь, пока она появится в стабильной версии браузера. Куда быстрее пользователи получат улучшение, связанное с фоновой работой вкладок. Так, после пяти минут бездействия они будут "заглушаться" для экономии данных и заряда аккумулятора, а также повышения производительности.

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