В Google Maps теперь можно найти не только бары, но и лучшие коктейли

В "Картах Google" теперь предлагается на выбор не только сотни баров, но и лучшие коктейли. Поэтому, когда вы находитесь в новом городе, то можете узнать лучшие напитки с помощью этой функции.

Об этом говорится на сайте El Comercio Peru.

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Функция является, пожалуй, наиболее полезной из тех, которые появилась в приложении за последние годы. Это позволяет не только знать открытые заведения в определенной время, но и посмотреть их профиль, который может соответствовать предпочтениям пользователей. Таким образом, кроме того, что Google Maps имеет раздел "Бары", там есть раздел "Хорошие коктейли".

Когда вы получаете доступ к этой функции, вам представлены три основные категории: рестораны, бары и достопримечательности. А ниже – выбор мест, ближайших к вашему местонахождению. Изучая их, вы можете найти в разделе "Дешевые места для групп" и рестораны, где можно забронировать еду и где можно найти лучшие коктейли.



Скриншот приложения с новой функцией "Самые лучшие коктейли"

На фото сверху можно увидеть, что для доступа к этой функции следует перейти по кнопке "Обзор" на домашней странице "Карт Google". Затем проскролить страницу до тех пор, пока не увидите иконки со специальными выборами. Смотрите варианты и выберите список "Хорошие коктейли".

Когда вы будете получать доступ к списку, то на "Картах Google" вам будет показан выбор баров возле вашего местонахождения, упорядоченный по их популярности и близости. На каждой карточке будет указано название учреждения, его рейтинг, расстояние, адрес и часы работы.