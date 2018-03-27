В Google Play можно подхватить новый вирус

В магазине приложений Google Play специалисты компании SophosLabs обнаружили вирус, который маскировался под программы для считывания QR-кодов и "умные компасы".

Об этом говорится в блоге компании.

Так, вирус Andr/HiddnAd-AJ присылал уведомления пользователям, например кликабельные ссылки, и показывал полноэкранную рекламу.

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Как сообщили в компании, приложения, содержащие вирус, были загружены более 500 тысяч раз.

Зараженная часть программы была замаскирована под обычную библиотеку программирования Android, которую также встроили в приложения.

Сейчас компания Google уже удалила все вредоносные программы из магазина.