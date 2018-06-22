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В Google Play появилась новая функция: чем она полезна

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В Google Play появилась новая функция
В Google Play появилась новая функция / Фото из открытых источников

Пользователи обнаружили в магазине приложений Google Play новую функцию, которая поможет сэкономить средства. "Поисковик" запустил сервис, который помогает управлять подписками в фирменном интернет-магазине. Стоит отметить, что нововведение уже доступно всем желающим.

Об этом сообщает akket.com.

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Компания Google запустила полноценный удобный центр управления подписками в рамках своего фирменного магазина приложений, за счет которого теперь можно легко и просто понять, на какие сервисы оформленные подписки. При необходимости, их легко можно отключить, или же активировать/деактивировать функцию автоматической оплаты.

Внутри центра управления подписками для устройств на базе Android можно ознакомиться со всеми из них, а также теми, которые можно подключить. Системой предлагаются те, которые наиболее популярны среди других пользователей. Например, в США это подписки на сервисы, вроде Netflix, благодаря которым смотреть новейшие сериалы можно без рекламы, в максимальном качестве и, что самое важное, без ограничений.

Google запустила новий додаток для свого магазину додатків Play

Google запустила новое приложение для своего магазина приложений Play

Чтобы попасть в новый раздел необходимо запустить магазин приложений Google Play, после чего выбрать его в меню. Важно заметить, что магазин должен быть обновлен до последней версии. Обычно он обновляется автоматически без участия пользователя, но иногда это необходимо сделать вручную. Также с помощью нововведения владельцы гаджетов на Android могут посмотреть историю активированных подписок, чтобы подсчитать свои расходы. Старые подписки, при необходимости, мгновенно можно будет восстановить.

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Компания Google надеется, что такое нововведение спасет владельцев смартфонов и планшетов на базе Android от лишних затрат, ведь многие люди не могут сами понять, как отключить платную подписку, в результате чего им приходится обращаться за помощью.

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Теги: Техно Приложения Google Play Google Интернет
Источник: 24 Канал
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