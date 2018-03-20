В Google Play теперь можно "попробовать" игры без установки на телефон
Компания Google на конференции Game Developers Conference 2018 анонсировала новую систему Google Play Instant, что позволяет играть в игры без установки их на мобильное устройство.
Рассказывает keddr.com.
Game Developers Conference 2018 – это конференция разработчиков игр, проходящая в Moscone Center (Сан-Франциско) с 19 по 23 марта. На ней компания Google представила новый сервис для Android-игр.
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Google Play Instant позволяет играть в мобильные игры без установки их на устройство.
Презентация Google Play Instant
Пока система доступна только для нескольких игр, среди которых Clash Royale, Words with Friends 2, Bubble Witch 3 Saga, Mighty Battles. Попробовать ее можно на устройствах с ОС Android 5.0 Lollipop или выше.
В видео-анонсе делается акцент на том, что просто попробовать поиграть гораздо быстрее, чем качать и устанавливать полную игру на телефон.
Скриншот с видео-презентации Google Play Instant
В компании надеются, что разработчики игр будут публиковать ссылки на следующие демо-версии игр, а в сети уже обсуждают "станет ли это революцией в индустрии?"