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В горах Баварии второй день горят лесные пожары: опубликованы фото

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В горах Баварии второй день пылает лесной пожар
В горах Баварии второй день пылает лесной пожар / DPA

В пятницу, 10 августа, в горах Верхней Баварии (Германия) снова вспыхнули лесные пожары. Огонь распространился на площади около 150 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA.

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Власть в городе Розенхайм заявила о чрезвычайном положении в четверг, когда возле горы собралось около 200 пожарных, чтобы потушить огонь.

Лісові пожежі в Баварії

Лесные пожары в Баварии

Поскольку склоны в местности очень крутые, а ветер непредсказуем, то пожарные могут тушить огонь только из воздуха, используя вертолеты и контейнеры для воды.

Пожежники можуть гасити вогонь в горах тільки з повітря

Пожарные могут тушить огонь в горах только с воздуха

Напомним, массовые лесные пожары продолжаются и в Греции. По официальным данным пожарных, в масштабных пожарах в стране погиб 91 человек. В пятницу, 3 августа, по этой причине министр гражданской защиты Греции Никос Тоскас подал в отставку.

Теги: Пожар Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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