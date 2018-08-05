В горах Швейцарии разбился легкомоторный самолет: погибла семья из четырех человек

В субботу утром, 4 августа, в лесу неподалеку швейцарской коммуны Хергисвиль разбился легкомоторный самолет в кабине которого находилась семья из четырех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции кантона Нильдвальден.

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В результате аварии судна погибли четыре человека, в том числе двое детей. Отмечается, что погибшие были членами одной семьи.

В полиции отметили, что легкомоторный самолет упал в труднодоступной местности и загорелся. Для того чтобы ликвидировать пожар, спасателям пришлось привлечь пожарный вертолет.

По данным полиции, самолет направлялся во Францию.

Устанавливаются обстоятельства инцидента и устанавливаются причины аварии.

Напомним, в штате Оклахома, недалеко от города Оклахома-Сити произошла авария легкомоторного самолета, в результате которой погибли пять человек.