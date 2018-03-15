В горнолыжном комплексе массово отравились люди, среди них дети

В селе Плай на Львовщине массово отравились люди, которые отдыхали в горнолыжном комплексе, пока что к врачам обратилось 9 человек.

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления Держпродспоживслужбы Украины во Львовской области.

"В течение суток 11 марта за медицинской помощью обратилось 9 человек, из них 4 детей 4,5,8 и 11 лет, которые находились на отдыхе в отеле "Карпатская роза" горнолыжного комплекса Плай в селе Плавье, Сколевского района", – отмечено в сообщении.

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Известно, что пострадавшие питались в гостинице ресторана. Всех пострадавшие осмотрели врачи, они жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе и повышение температуры тела.

6 лицам, в том числе ребенку 5 лет при поступлении установлен диагноз "Острая кишечная инфекция", 2 детям –"функциональные нарушения пищеварения", 1 ребенку – "ацетономическая рвота. Острый гастрит",

– добавили в сообщении.

Двух детей госпитализировали в больницу, на данный момент их выписали из стационара.

Заведение закрыто накануне в связи с прекращением работы с целью проведения ремонта, что не позволило установить источник, причины и условия возникновения вспышки.

Факт отравления направили во Львовскую областную прокуратуру, ГУ ЧС во Львовской области и Львовской областной госадминистрации.

К слову, полиция расследует гибель 8 человек, тела которых были обнаружены в одной из квартир в Бердичеве. По предварительной версии, все они отравились угарным газом.