В городах Украины прошли пикеты против "выборов Путина" в России

В Украине россияне не смогут проголосовать за президента РФ, поскольку российские власти все же проводят выборы в аннексированном Крыму. В диппредставительства сегодня, 18 марта, впускают только дипломатов. А тех россиян, которые все-таки пришли голосовать, встречали активисты с флешмобами и протестами.

В Киеве, россиян, которые не смогли попасть на выборы в консульство, активисты приглашали в специально обустроенный участок из биотуалета. Этим они хотели подчеркнуть, что российский бюллетень ничего не стоит. Похожие флешмобы и протесты прошли почти во всех украинских городах, а массовые состоялись там, где есть российские представительства.

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"Человек, который сегодня голосует на территории Украины, которая имеет развязанную войну с Россией, с этим бюллетенем должен отправляться обратно в РФ. Потому что человек не может существовать здесь, голосуя за Путина", – отметил участник протеста Александр Алферов.

Харьковские протестующие высказали свою позицию относительно переизбрания "Путина на Путина", поместив действующего президента в гроб. Тем же, кто не слышал о запрете федеральных выборов на территории Украины, протестующие вручали памятки с надписью "билет в ад".

Это не вождь, это простой гадкий человек, руками которого делается все наше несчастье. Поэтому мы хотим показать – вы хотите голосовать, то голосуйте за этот труп,

– отметил участник протеста Юрий Лихота.

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А в Одессе воры-шутники разыграли полицию с заминированием всего Гагаринского плато, именно там расположено российское посольство. Из окрестных домов силовики эвакуировали три сотни человек.

Сейчас взрывотехники закончили осмотр и не выявили каких-либо веществ. Информация о заминировании не подтвердилась. Полиция и Национальная гвардия продолжают охранять правопорядок,

– рассказал начальник управления превентивной деятельности Нацполиции Одесской области Иван Ищенко.

Протесты против Путина и нелегитимности российского голосования охватили всю Украину. Из-за выборов в оккупированном Крыму активисты требуют не признавать результаты кремлевской псевдогонки. Россияне, несмотря на запрет голосования на украинской территории, все же пришли к своим посольствам без всяких угрызений совести, войну на Донбассе называют конфликтом, а Крым – своим.

"Мне не стыдно принимать участие в выборах президента. А кого я буду выбирать – это мое право. И на вопрос "чей Крым?" я не буду отвечать", – отметила гражданка РФ Наталья.

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Но сегодняшняя блокада – это еще не гарантия того, что россияне не проголосуют на наших территориях. Ведь существует процедура голосования по открепленным талонам, и каждый желающий в течение 30 дней все же сможет воспользоваться правом избрать нового-старого лидера для страны агрессора.