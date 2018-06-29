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В Госаудитслужбе сообщили о многомиллионных убытках морских портов

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Аудит морских портов
Аудит морских портов / Фото из открытых источников

Государственная аудиторская служба Украины в ходе проверки работы государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" выявила нарушения с 2015 года по 2017 год на общую сумму более сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на проект "Марлин", который обнародовал письмо службы в Кабинет министров.

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Аудиторы отметили, что начиная с января 2016 по 1 июня 2017 выплачивалась завышенная зарплата руководящему составу государственного предприятия на сумму 40,5 миллиона гривен.

Из-за несоблюдения показателей, которые являются основанием для премирования работников на Николаевском филиале необоснованно потратили 5,3 млн грн, а работники Херсонского филиала доначислили себе лишних выплат на оздоровление в размере 1,3 млн грн, – отмечается в сообщении.

В ходе проверки аудиторы также установили, что Ильичевский филиал в 2017 году перечислил на счет профсоюза порта Черноморск деньги в размере 70 миллионов гривен на строительство мостовой переправы (не является направлением деятельности профсоюза) через Сухой лиман.

Аудиторы обратили внимание на непрозрачность размера портовых сборов и предоставления скидок.

"Например, приказ Мининфраструктуры от 6 октября 2015 по внедрению 50% скидки от ставок всех сборов, кроме административного, для судов, которые нагружаются или разгружаются в морских портах Украины привел к уменьшению доходов Одесского филиала примерно на 57,7 млн гривен. Аналогичные скидки сократили поступления портовых сборов в Южненском филиале на сумму 102 млн грн, Николаевском филиале – 21,3 миллионов гривен ", – говорится в сообщении.

Скидки касались и отдельных судов. Выяснилось, что Ильичевский филиал взимал портовые сборы с Geroite nа Sevastopol и Geroite nа Odessa, как и с судов группы Б, вместо отнесения их к группе А – из-за чего потеряла 91,4 миллиона гривен.

Из-за нерегулируемости на уровне Министерства инфраструктуры Украины и Фонда государственного имущества Украины вопрос расторжения соглашений на пользование портами Южненский филиал потерял 97,5 миллиона гривен за пользование этими сооружениями.

Также на финансовое состояние предприятия негативно влияет безнадежная дебиторская задолженность, неликвидные капитальные инвестиции и невыполнение договорных обязательств,
– отметили аудиторы.

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Они добавили, что в общем на всех филиалах "висит" 270 миллионов гривен сомнительной дебиторской задолженности, из-за банкротства контрагентов.

Отмечается, что результаты аудита переданы в Министерство инфраструктуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. В течение 2014-2017 годов Администрацией портов руководил Андрей Амелин из окружения народного депутата "Народного фронта" Андрея Иванчука.

 

Теги: Новости Украины Новости Одессы НАБУ
Источник: 24 Канал
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