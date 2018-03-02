В Госдепе США рассказали, как планируют ответить на ракетную угрозу со стороны России

После того, как на своем послании к Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин большую часть времени посвятил восхвалению новым российским вооружением, в США заявили, что были готовы к этому. А также попутно обвинили РФ в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который подписали еще в 1987 году СССР и США.

Соответствующее заявление после выступления Путина сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Россия более десятилетия разрабатывает дестабилизирующие оружейные системы, и это прямое нарушение своих обязательств по договорам", – заявила Хіиер Нойерт.

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Она уточнила, что в частности, речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По ее словам, Россия разрабатывает крылатые ракеты наземного базирования средней дальности с 2014 года, нарушая ДРСМД.

Часть сведений, которые мы видели сегодня – это новая информация, а часть – информация, которую мы некоторое время отслеживали,

– сказала пресс-секретарь Госдепа.

При этом она отметила, что США не смогут предоставить общественности ряд сведений по этой теме.

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Хизер Нойерт также заверила, что президент США Дональд Трамп понимает, с какими угрозами приходится иметь дело США и их союзникам, и что он привержен задаче сохранять мировое лидерство за вооруженными силами США. По ее словам, проект оборонного бюджета США и новая ядерная доктрина отвечают этой задаче, в том числе, посредством модернизации американского ядерного арсенала.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин во время своей речи убеждал, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.



В Вашингтоне резко прокомментировали заявления главы Кремля Владимира Путина о наличии у России вооружений, которые "значительно опережают США".