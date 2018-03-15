В Госдуме РФ хотят наказать Терезу Мэй за ее обвинения в сторону России

В Госдуме страны-агрессора считают, что британский премьер-министр Тереза Мэй не может в парламенте обвинить Россию, не имея для этого никаких доказательств. И хотят наказать ее за это.

Один из российских парламентариев – Адальби Шхагошев убежден, что "из уст Терезы Мэй звучат необоснованные заявления, которые бездоказательно обвиняют Россию в отравлении Скрипаля", пишет "РИА Новости". Следовательно, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции считает необходимым привлечь к ответственности Терезу Мэй в рамках международного права за бездоказательные обвинения в адрес России по делу об отравлении бывшего российского разведчика.

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"Пора уже покончить с подобными наговорами и заставить политика, занимающего столь высокий пост, ответить в рамках международного права за свои заявления по принципу ответственности за дачу ложных показаний", – заявил российский политик.

Правда детали этого "наказания" россиянин не обнародовал. И остается неизвестным, почему официальные обвинения от британского премьер-министра в России воспринимаются как "бездоказательные".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом. Между тем глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.