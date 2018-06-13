В Госдуме сделали расистское заявление об интимных связях россиян во время ЧМ-2018

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала российских гражданок не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира по футболу. Она подчеркнула, что именно так в России возникают неполные семьи.

Об этом Плетнева заявила в интервью "Говорит Москва".

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"Даже если они женятся и их забирают за границу, потом они не знают, как оттуда вернуться. Потом ходят ко мне в комитет такие девушки, плачут, что ребенка забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, но, чтобы были гражданами России. Чтобы строили хорошую семью, жили дружно, рожали детей и воспитывали их", – сказала депутат Госдумы.

Она вспомнила про опыт Олимпиады 1980 года в Москве и отметила, что он привел к появлению многих неполных семей в России.

Что я могу сказать еще? Что найдутся девушки, которые будут встречаться и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то это уже совсем... Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и этих женщин потом бросают, и все, и они остаются сами с ребенком,

– подчеркнула Тамара Плетнева.

Напомним, популярный французский сатирический журнал Charlie Hebdo новый выпуск посвятил Чемпионату мира по футболу в России, однако это сделал в своем стиле. Так, на обложке издания появился хозяин Кремля Владимир Путин на танке, что целится в ворота.

Что такое Чемпионат мира по футболу 2018 года?

Турнир пройдет в России. Стартует он 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов страны-агрессора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.