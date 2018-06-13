18:05
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Госдуме сделали расистское заявление об интимных связях россиян во время ЧМ-2018

178 Читати новину українською
"Хорошо, если еще одной расы", – Плетнева высказалась о россиянках, которые рожают от иностранцев
"Хорошо, если еще одной расы", – Плетнева высказалась о россиянках, которые рожают от иностранцев / Фото из открытых источников

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала российских гражданок не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира по футболу. Она подчеркнула, что именно так в России возникают неполные семьи.

Об этом Плетнева заявила в интервью "Говорит Москва".

Читайте также: Кто из мировых лидеров приедет на открытие ЧМ-2018 в России: у Путина озвучили имена

"Даже если они женятся и их забирают за границу, потом они не знают, как оттуда вернуться. Потом ходят ко мне в комитет такие девушки, плачут, что ребенка забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, но, чтобы были гражданами России. Чтобы строили хорошую семью, жили дружно, рожали детей и воспитывали их", – сказала депутат Госдумы.

Она вспомнила про опыт Олимпиады 1980 года в Москве и отметила, что он привел к появлению многих неполных семей в России.

Что я могу сказать еще? Что найдутся девушки, которые будут встречаться и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то это уже совсем... Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и этих женщин потом бросают, и все, и они остаются сами с ребенком,
– подчеркнула Тамара Плетнева.

Напомним, популярный французский сатирический журнал Charlie Hebdo новый выпуск посвятил Чемпионату мира по футболу в России, однако это сделал в своем стиле. Так, на обложке издания появился хозяин Кремля Владимир Путин на танке, что целится в ворота.

Что такое Чемпионат мира по футболу 2018 года?
Турнир пройдет в России. Стартует он 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов страны-агрессора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Теги: Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Курьезные новости Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
сегодня, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 201
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сегодня, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 742
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сегодня, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 720
Образование в США: какой должна быть школа
сегодня, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 581
Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
сегодня, 11:16 Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
Олександра Устінова 204
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук