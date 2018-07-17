В Госпогранслужбе сообщили о большой очереди на границе с Россией: застряло 300 автомобилей
Во вторник, 17 июля, на границе с Российской Федерацией в пунктах пропуска "Гоптовка" и "Бачевск" застряли около 270 машин, пропуск через границу в российском направлении осуществляется медленно.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
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По данным украинских пограничников, в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области накопилось 130 автомобилей.
В пункте пропуска Бачевск в Сумской области застряло 140 транспортных средств: 70 оформленных – в пункте пропуска и столько же неоформленных – перед ним.
Официальная причина очередей на границе неизвестна. По предварительной информации, в пункте пропуска Гоптовка в Белгородской области вышла из строя система таможенного контроля.