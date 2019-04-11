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      В гостях у архитектора: квартиру Гаэ Ауленти открыли для публики – фото изнутри

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      Итальянский бренд FontanaArte распахнул для посетителей двери квартиры, в которой жила известная итальянская архитектор и дизайнер Гаэ Ауленти.

      Дом художницы в районе Брера в Милане можно посетить во время Salone del Mobile.Milano в рамках Миланской Недели дизайна, которая продлится до 14 апреля, пишет Wallpaper.

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      Обычно, квартира-мастерская, где хранятся архивы Ауленти, доступна только по специальному разрешению.

      дизайн інтерєр квартира Гає Ауленті
      Интерьер квартиры-мастерской итальянской дизайнера Гаэ Ауленти

      Архитектор была арт-директором итальянского бренда FontanaArte, который на сегодня является одним из известнейших в мире производителем дизайнерских светильников, с 1979 до 1996 года.

      В район Брера Ауленти переехала в 1973 году. Она приобрела здесь квартиру и мастерскую, сделала перепланировку, соединив помещения дверным проемом.

      дизайн інтерєр квартира Мілан Гає Ауленті
      Дизайн квартиры-мастерской Гаэ Ауленти в Милане

      В этом доме архитектор жила аж до смерти в октябре 2012.

      Интерьер квартиры полностью передает эклектичные вкусы ее хозяйки, а главной экспозицией здесь является собрание предметов, над дизайном которых работала сама Ауленти. Среди них раскладывающиеся стулья или стеклянный стол на ножках-колесах.

      стіл на колесах дизайн інтерєр Мілан
      Дизайн столика на колесах разработала сама Ауленти

      Дом, в котором жила Гаэ Ауленти, можно отыскать по адресу Via Fiori Oscuri, 3 в Милане.

       

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      Теги: Новости недвижимости мира Новости недвижимости Идеи для интерьера Дизайн Фотоновости
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