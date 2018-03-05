В гостях у террористов: российский депутат попал под обстрел недалеко от Донецка

Российский депутат Алексей Журавлев чуть не погиб под оккупированным Донецком, попав под обстрел.

В воскресенье, 4 марта, Журавлев сообщил на своей странице в Facebook о визите к боевикам "ДНР" в Донецк.​

Журавлев с боевиками "ДНР"

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Позже в комментарии "РИА Новости" он заявил, что попал под минометный обстрел.

Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и поехать,

— сказал Журавлев.

Российский депутат обвинил в обстреле Вооруженные Силы Украины и обвинил Украину в "умышленной агрессии". Кроме того, он стал угрожать, что если Украина пойдет на эскалацию конфликта, то террористов "ДНР" уже ничего не остановит.

Кто такой Алексей Журавлев? С 29 сентября 2012 он возглавляет политическую партию "Родина". Ранее он был депутатом VI созыва от партии "Единая Россия". Российский депутат регулярно посещает террористические "ЛДНР".