В гостях у звезды: как выглядит дом Риз Уизерспун, выставленный на продажу

Роскошный дом в Нашвилле, штат Теннесси в США, принадлежал оскароносной актрисе Риз Уизерспун с 2014 года. Тогда звезда со своим мужем Джеймсом Тотом приобрела его за 3,3 миллиона долларов. Сегодня же она его продает за 4,4 миллиона долларов.

Об этом сообщается на Variety.

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" решила продать свое поместье, поскольку у супругов есть еще несколько домов в Нэшвилле.

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Площадь роскошной усадьбы, выставленной на продажу, составляет чуть более 7 тысяч квадратных метров. Весь крыльцо кирпичного дома украшено колоннами, а в самом доме находится семь спален и восемь ванных комнат. Кроме этого актриса обустроила в доме тренажерный зал, большую гардеробную комнату и террасу.



Дом Риз Уизерспун (более фотографий – в фотогалерее)

На территории виллы также расположен домик для гостей с гостиной, двумя спальнями, тремя ванными комнатами, а также с открытой столовой. Между двумя домами на территории усадьбы расположен бассейн.