В ГПУ назвали санатории в оккупированном Крыму, которые принадлежат Украине: перечень

Украинскому государству принадлежит право собственности на имущество четырех санаториев, что расположены на территории оккупированного Российской Федерацией Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

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Решениями судов прошлых лет признано право собственности за государством в лице Фонда государственного имущества Украины на объекты недвижимого имущества четырех санаториев оздоровительного назначения: "Украина", "Ай-Петри", "Орлиное гнездо", "Золотой пляж". Их общая площадь составляет около 11 тысяч квадратных метров,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура АР Крым проводит мероприятия по контролю над исполнением этих судебных решений, принятых до временной оккупации полуострова Россией, а также восстановленными на материковой части Украины утраченным судебным производством.

"Благодаря активной позиции прокуратуры Автономной Республики Крым, с целью полного и фактического исполнения вышеуказанных решений, сведения о праве государственной собственности на имущество вышеуказанных санаториев в лице Фонда государственного имущества Украины внесено в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество", – уточнили в прокуратуре.

Напомним, ранее российская "власть" в оккупированном Крыму продала акции украинских санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", расположенных в Ялте. Сумма полученных средств составляет 1,5 миллиарда рублей (около 620 миллионов гривен).