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      В ГПУ ответили имеет ли отношение убитый Киселев к делу " бриллиантовых прокуроров"

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      Сергей Киселев
      Сергей Киселев / Фото из открытых источников

      В Генеральной прокуратуре заявили, что убитый владелец ювелирного завода Сергей Киселев вообще не причастен к делу "бриллиантовых прокуроров".

      Убитый гражданин Киселев не имеет никакого процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генпрокуратура, пишет "Громадское".

      Читайте также: Убийство Сергея Киселева в Киеве: как бизнесмен стал жертвой дела "бриллиантовых прокуроров"

      Сегодня, 5 марта, в Киеве неизвестный мужчина в полицейской форме выстрелом в голову убил водителя элитного Mercedes. Погибшим оказался бизнесмен Сергей Киселев, 1960 года рождения. Он является владельцем ювелирной фирмы и ранее был связан со скандальным делом "бриллиантовых прокуроров".

      Представитель ГПУ Андрей Лысенко утверждает, что Киселев "не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве, которое уже слушается несколько лет в суде, где на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакин".

      В чем суть скандала "бриллиантовых прокуроров"?В начале июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины. В результате обыска был задержан первый заместитель начальника ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. Они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллиона 150 тысяч гривен. Также во время обысков у Шапакина было изъято 500 тысяч долларов, а у Корнийца – много ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. После этого скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

      Как Сергей Киселев был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров"? Сергей Киселев был владельцем ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат", но не согласился делиться своим бизнесом с прокурорами и натолкнулся на внеплановую проверку. В результате "проверки" в 2010 году у него изъяли более 500 килограммов золота, свыше 50 кг банковского золота, около 300 килограммов серебра и бриллианты с другим драгоценными камнями. Однако, о судьбе драгоценностей ему ничего не было известно.

      Впрочем, когда летом 2015 года всплыло "бриллиантовое дело" Корнийца, а в сети появились фото изъятых у него драгоценных камней, Киселев узнал в них свои изделия.

      23 октября того же года по заявлению Киселева было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов прокурорами.

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      Теги: Новости Украины Расследования Полиция Криминальные новости Убийство Сергея Кисельова Новости Киева Жертвы ГПУ
      Источник: 24 Канал
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