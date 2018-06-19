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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

В ГПУ рассказали детали самоубийства резервиста на Черниговщине

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В ГПУ рассказали детали самоубийства резервиста на Черниговщине
В ГПУ рассказали детали самоубийства резервиста на Черниговщине / иллюстраторское фото

Тело военного-резервиста, который совершил самоубийство на территории одной из воинских частей, дислоцированных близ пгт. Гончаровское Черниговской области, обнаружили в недостроенном здании, что находится в палаточном городке. Для повешения он использовал поясной ремень.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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Военнообязанный-резервист был 1976 года рождения и имел звание младший сержант.

Установлено, что накануне, 18.06.2018, пострадавший был призван в данную воинскую часть на учебные сборы. В ходе осуществления первоочередных следственных (розыскных) действий, осмотра места происшествия и тела, проведенного с участием судебно-медицинского эксперта, признаков телесных повреждений у потерпевшего, следов борьбы, и инсценировка самоубийства не выявлены,
– отметили в прокуратуре.

По данному факту военной прокуратурой Черниговского гарнизона открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".

В настоящее время проводятся допросы очевидцев происшествия, проверяется версия самоубийства военнообязанного. Сейчас в суд направлено ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы.

 

Теги: ГПУ Новости Чернигова Самоубийство Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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