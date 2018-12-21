В Греции предостерегли "Динамо" перед игрой с "Олимпиакосом"

Центральный защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский, который в свое время выступал в "Шахтере" прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

В частности, Чигринский не считает, что "Олимпиакос", который сыграет против "Динамо" в 1/16 финала, находится в плохой форме.

Читайте также: Лидер "Динамо" хотел в соперники в Лиге Европы другую команду

"Я читал первые комментарии представителей киевского клуба, и, признаюсь, был немного удивлен. Они отмечают, что команда из Пирея находится не в лучшей форме, но, на мой взгляд, это не так. "Олимпиакос" показывает приличный футбол. На мой взгляд, турнирная таблица чемпионата выглядит не совсем показательно, если учитывать качество самой игры", – сказал Дмитрий, сообщает Xsport.

Футболист отметил, что в игровом плане "Олимпиакос" в последнее время очень хорошо выглядит. "Поэтому я бы предостерег "Динамо".

"По сравнению с прошлым годом "Олимпиакос" сильно прибавил – это совсем не та команда, которую, например, видел Александр Хацкевич, когда просматривал АЕК. Пришло около 15 новых футболистов – из старого коллектива в основе играет максимум три исполнителя. Даже если предположить, что в феврале у них случится спад, у них все равно будет преимущество в игровом тонусе, так как в чемпионате Греции не будет такого перерыва, как в УПЛ", – резюмировал Чигринский.

Напомним, что первый матч в противостоянии "Олимпиакоса" с "Динамо" будет сыгран 14 февраля в Греции. Ответный матч состоится 21-го февраля в Киеве на НСК "Олимпийский".