В Греции вспыхнул пожар на пароме с более тысячей людей: фото
В ночь на среду, 29 августа, в Греции на пути к Криту загорелся пассажирский паром "Элефтериос Венизелос", на борту которого находились 1 тысяча 16 пассажиров. Кроме того, на судне находились более 200 автомобилей, в том числе грузовики.
Об этом сообщает Express.
Отметим, что паром, перевозивший 875 пассажиров и 141 члена экипажа, направлялся с острова Iдра, когда около полуночи он сообщил береговой охране о возгорании в отделении для стоянки автомобилей.
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Следовательно, власть отправила в этот район воздушные и морские экстренные службы. Впоследствии паром благополучно вернулся в порт Пирей.
"Это была огромная операция, и все пошло по плану", – сказал представитель береговой охраны Никос Лагдианос.
Очевидцы в Пирее рассказали, что видели пассажиров в спасательных жилетах, которые спускались по боковым лестницам в то время, как с корабля шел дым. В социальных сетях публиковались фото людей в красных спасательных жилетах на переполненных палубах.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара пока не известна, однако предполагают, что огонь мог вспыхнуть в одном из автомобилей.