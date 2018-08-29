В Греции вспыхнул пожар на пароме с более тысячей людей: фото

В ночь на среду, 29 августа, в Греции на пути к Криту загорелся пассажирский паром "Элефтериос Венизелос", на борту которого находились 1 тысяча 16 пассажиров. Кроме того, на судне находились более 200 автомобилей, в том числе грузовики.

Об этом сообщает Express.



Отметим, что паром, перевозивший 875 пассажиров и 141 члена экипажа, направлялся с острова Iдра, когда около полуночи он сообщил береговой охране о возгорании в отделении для стоянки автомобилей.

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Следовательно, власть отправила в этот район воздушные и морские экстренные службы. Впоследствии паром благополучно вернулся в порт Пирей.



"Это была огромная операция, и все пошло по плану", – сказал представитель береговой охраны Никос Лагдианос.



Очевидцы в Пирее рассказали, что видели пассажиров в спасательных жилетах, которые спускались по боковым лестницам в то время, как с корабля шел дым. В социальных сетях публиковались фото людей в красных спасательных жилетах на переполненных палубах.



По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара пока не известна, однако предполагают, что огонь мог вспыхнуть в одном из автомобилей.

A friend of mine travelling from Athens Pireaus to Chania Crete with ANEK lines sent me this photo. The Ship is on fire and it is being evacuated. They are now returning back to port with several ships heading for emergency. pic.twitter.com/RrmGN8IFSJ — Theo Gkousarov (@Satdecrypter) 29 августа 2018 г.

Grieks schip maakt rechtsomkeer naar haven van Piraeus wegens brand https://t.co/ND8DVOSWWI pic.twitter.com/UaOmmwayur — HLN.BE (@HLN_BE) 29 августа 2018 г.