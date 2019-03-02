В Греции задержали россиянина по запросу Украины: его связывают с олигархом-беглецом Курченко

В аэропорту Афин 28 февраля греческие правоохранители задержали россиянина Евгения Калинина. Сделали это по запросу Украины: здесь он находится в розыске за нарушение налогового законодательства. Кроме того, Калинин тесно связан с олигархом Сергеем Курченко, которого тоже разыскивают украинские правоохранители.

На судебном заседании, которое состоялось 1 марта, Калинина отправили под стражу до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию. Об этом со ссылкой на слова адвоката задержанного Янниса Рахиотиса сообщают росСМИ.

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В свою очередь, задержание гражданина РФ подтвердили в посольстве РФ в Греции.

Посольство предоставляет задержанному в Афинах гражданину России Евгению Калинину всю необходимую помощь,

– говорится в официальном сообщении дипведомства.

Так, согласно информации на сайте украинского МВД, управление полиции в Одесской области разыскивает Калинина с 2017 года. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов, служебном подлоге официальных документов и создании преступной организации.

Посольство России в Греции оказывает задержанному в Афинах гражданину России Евгению Калинину всю необходимую помощь.@MID_RF — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) 2 марта 2019 г.

Кроме этого, Евгений Калинин внесен в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец". Информация о нем фактически продублирована с сайта МВД.



Информация о розыске Калинина на сайте МВД

По информации "Новой газеты", Калинин до 2011 года был вице-президентом "ТНК ВР Коммерс" – украинской дочерней компании крупной российской нефтяной компании "ТНК-ВР Холдинг". В 2013 году он начал работать в холдинге "Восточно-Европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК), которая принадлежала олигарху Сергею Курченко. В апреле 2014 года Калинина с этой должности уволили.

Уже в 2017 году, кроме него, в розыск Украина объявила самого Курченко и ряд других топ-менеджеров компании. Всех их обвиняют в уклонении от налогов на сумму 2 миллиарда гривен во время реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов.

Кто такой Сергей Курченко? Украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), экс-владелец и президент футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства сбежал из Украины и до сих пор скрывается в Москве.



По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК нанесли украинскому бюджету убытков на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.

Что такое "Миротворец"? Это – неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, которые считаются сепаратистами или "агентами Кремля".