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      В ГРС рассказали о возможных последствиях принятия законопроекта №1210

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      В ГРС рассказали о возможных последствиях принятия законопроекта №1210

      Среди основных возможных последствий – рост теневого сегмента экономики и коррупционная нагрузка на бизнес.

      ГРС проинформировала правительство и Верховную Раду об угрозах для субъектов хозяйствования после принятия проекта Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

      В ГРС, из-за обращения предпринимателей, предварительно проанализировали проект и пришли к выводу, что он несет ряд угроз для бизнеса.

      Анализ положений Законопроекта № 1210 обнаружил, что его принятие может привести к увеличению теневого сегмента экономики, повышению спроса на услуги конвертационных центров и усилению коррупционной нагрузки на бизнес.

      В Государственной регуляторной службе отмечают, что Законопроект № 1210 не обеспечивает достижения максимально возможных положительных результатов вследствие минимально необходимых расходов ресурсов субъектов хозяйствования, но наоборот – он приведет к значительным потерям как со стороны бизнеса, так и со стороны государства.

      Также принятие проекта может привести к возникновению дополнительных коррупционных рисков, в частности, положение Законопроекта № 1210 относительно учета в налоговом учете условий и обстоятельств совершения операции и/или поведения налогоплательщика.

      Принятию проекту Закона должно предшествовать широкое общественное обсуждение с привлечением представителей бизнес-сообщества, профильных ассоциаций и других заинтересованных сторон, уверены в ГРС.

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      Теги: Коррупция Налоги Налоговый кодекс Бизнес
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