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      В Грузии медиков второй день не пускают в село, где есть больные COVID-19: детали

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      Коронавирус в Грузии: медиков не пускают в село к больным COVID-19
      В Грузии медиков не пускают к больным с коронавирусом / Иллюстративное фото / Getty images

      В грузинском селе Мушевани коронавирус пока подтвержден у 10 человек, впрочем, ситуация может ухудшиться. Дело в том, что в село уже второй день не пускают медиков.

      В село, расположенное в Болниском районе Грузии, уже мобилизовали полицию и пытаются убедить местных в необходимости госпитализации односельчан. Об этом со ссылкой на грузинские СМИ передает Интерфакс-Украина.

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      Противостояние началось после того, как медицинские работники прибыли в одну семью, где есть инфицированные коронавирусом люди.

      Туда также пришла группа молодых людей навеселе, не сдерживали эмоций и от словесных оскорблений перешли к применению силы,
      – рассказал грузинский депутат Гоги Мешвелиани.

      По его словам, сейчас ведется работа с авторитетными жителями села, чтобы они попытались успокоить людей и объяснить им всю опасность инфекции.

      Полиция уже начала расследование этого инцидента. К счастью, в его результате никто не пострадал, но повреждены два автомобиля "скорой".

      Внимание! На район, в котором расположено село, приходится 18,9% от всех больных коронавирусом в стране и 28,5% летальных случаев.

      Район Болниси на карте Грузии:

      Какова ситуация с коронавирусом в Грузии? В Грузии зарегистрировали 582 случая заражения коронавирусом COVID-19, 8 человек умерли и 207 выздоровели.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Грузии
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