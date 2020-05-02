В Грузии медиков второй день не пускают в село, где есть больные COVID-19: детали

В грузинском селе Мушевани коронавирус пока подтвержден у 10 человек, впрочем, ситуация может ухудшиться. Дело в том, что в село уже второй день не пускают медиков.

В село, расположенное в Болниском районе Грузии, уже мобилизовали полицию и пытаются убедить местных в необходимости госпитализации односельчан. Об этом со ссылкой на грузинские СМИ передает Интерфакс-Украина.

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Противостояние началось после того, как медицинские работники прибыли в одну семью, где есть инфицированные коронавирусом люди.

Туда также пришла группа молодых людей навеселе, не сдерживали эмоций и от словесных оскорблений перешли к применению силы,

– рассказал грузинский депутат Гоги Мешвелиани.

По его словам, сейчас ведется работа с авторитетными жителями села, чтобы они попытались успокоить людей и объяснить им всю опасность инфекции.

Полиция уже начала расследование этого инцидента. К счастью, в его результате никто не пострадал, но повреждены два автомобиля "скорой".

Внимание! На район, в котором расположено село, приходится 18,9% от всех больных коронавирусом в стране и 28,5% летальных случаев.

Район Болниси на карте Грузии:

Какова ситуация с коронавирусом в Грузии? В Грузии зарегистрировали 582 случая заражения коронавирусом COVID-19, 8 человек умерли и 207 выздоровели.