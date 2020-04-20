В ГСЧС рассказали, какой очаг пожара в Чернобыльской зоне самый сложный
Самый сложный очаг пожара в Чернобыльской зоне – вблизи села Рудьки в Иванковском районе. Там спасатели делают все возможное, чтобы не допустить переход огня в соседнюю Беларусь.
О том, где в Зоне отчуждения самый сложный очаг пожара, рассказали в ГСЧС.
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Самый сложный очаг пожара вблизи села Рудьки, где принимают все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь,
– говорится в сообщении.
Кроме того, еще два очага тушат неподалеку сел Россоха и Кривая Гора. Там нет угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения.
В ГСЧС также рассказали, что 20 апреля спасатели продолжают мероприятия по ликвидации лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.
Обратите внимание! По состоянию на утро 20 апреля в зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории таких лесничеств: Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского, Денисовицкого. Здесь тлеют пеньки, остатки древесины и два торфяника в очагах, пройденных огнем.
Как выглядит Чернобыльская зона: видео
Пожар в Чернобыльской зоне: основное
- Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Тогда загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
- Самой сложной ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара огонь охватил площадь примерно в 100 гектаров. А 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти. Тогда пожар распространился на расстояние всего двух километрах от хранилища радиоактивных отходов.
- По состоянию на утро 16 апреля огня там уже не было, но пожарные все еще тушили очаги тления. Однако уже вечером пожар вспыхнул повторно. В тот же день огонь в зоне отчуждения возле села Корогод, удалось потушить.
- Правоохранители уже задержали людей, которых подозревают в поджогах. Из-за того, что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону, а затем распространился на большую площадь.
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