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      В ГСЧС рассказали, какой очаг пожара в Чернобыльской зоне самый сложный

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      В ГСЧС назвали самый сложный очаг пожара в Чернобыльской зоне / rbc.ua

      Самый сложный очаг пожара в Чернобыльской зоне – вблизи села Рудьки в Иванковском районе. Там спасатели делают все возможное, чтобы не допустить переход огня в соседнюю Беларусь.

      О том, где в Зоне отчуждения самый сложный очаг пожара, рассказали в ГСЧС.

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      Самый сложный очаг пожара вблизи села Рудьки, где принимают все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, еще два очага тушат неподалеку сел Россоха и Кривая Гора. Там нет угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения.

      В ГСЧС также рассказали, что 20 апреля спасатели продолжают мероприятия по ликвидации лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.

      Обратите внимание! По состоянию на утро 20 апреля в зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории таких лесничеств: Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского, Денисовицкого. Здесь тлеют пеньки, остатки древесины и два торфяника в очагах, пройденных огнем.

      Как выглядит Чернобыльская зона: видео

      Пожар в Чернобыльской зоне: основное

      • Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Тогда загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
      • Самой сложной ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара огонь охватил площадь примерно в 100 гектаров. А 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти. Тогда пожар распространился на расстояние всего двух километрах от хранилища радиоактивных отходов.
      • По состоянию на утро 16 апреля огня там уже не было, но пожарные все еще тушили очаги тления. Однако уже вечером пожар вспыхнул повторно. В тот же день огонь в зоне отчуждения возле села Корогод, удалось потушить.
      • Правоохранители уже задержали людей, которых подозревают в поджогах. Из-за того, что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону, а затем распространился на большую площадь.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Беларуси Новости Киева ГСЧС Пожар Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыль
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