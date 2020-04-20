В ГСЧС рассказали, какой очаг пожара в Чернобыльской зоне самый сложный

Самый сложный очаг пожара в Чернобыльской зоне – вблизи села Рудьки в Иванковском районе. Там спасатели делают все возможное, чтобы не допустить переход огня в соседнюю Беларусь.

О том, где в Зоне отчуждения самый сложный очаг пожара, рассказали в ГСЧС.

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Самый сложный очаг пожара вблизи села Рудьки, где принимают все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь,

– говорится в сообщении.

Кроме того, еще два очага тушат неподалеку сел Россоха и Кривая Гора. Там нет угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения.

В ГСЧС также рассказали, что 20 апреля спасатели продолжают мероприятия по ликвидации лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.

Обратите внимание! По состоянию на утро 20 апреля в зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории таких лесничеств: Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского, Денисовицкого. Здесь тлеют пеньки, остатки древесины и два торфяника в очагах, пройденных огнем.

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