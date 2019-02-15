В Харькове активистам с плакатом "Кто заказал Гандзюк?" помешали встретить Порошенко (видео)

В Харькове после реконструкции снова заработала областная филармония. На церемонию открытия 14 февраля приехал и Петр Порошенко. Местные активисты пришли к зданию, чтобы напомнить президенту о смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Однако организаторам акции помешали и порвали их плакаты, об этом на своей Facebook-странице рассказал активист Владимир Рысенко.

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"Попытались спросить Петра Алексеевича, кто заказал Катю Гандзюк. Получили порванный плакат как честный ответ", – отметил он.

Когда подъезжал кортеж, несколько харьковчан выстроились вдоль улицы, но оттуда их оттеснила полиция. Горожане также держали плакаты с зачеркнутыми фамилиями Гордеева и Рищука.

Активисты попытались еще раз развернуть плакат, однако к ним подошел неизвестный мужчина и просто разорвал плакат.

Кого считают причастными к убийству активистки?

Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления – Левиным. Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса.

Напомним, 11 февраля главе Херсонского облсовета и бывшему члену "Батькивщины" Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки. Впоследствии Шевченковский районный суд столицы избрал ему меру пресечения. Его взяли под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 497 300 гривен.

Смотрите видео: активисты развернули плакаты "Кто заказал Гандзюк" в Харькове

Что известно о нападении и смерти Екатерины Гандзюк?

31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.



22 августа глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. Дело расследуют как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".