В Харькове арестован мужчина, который изнасиловал пенсионерку

41-летний мужчина, который совершил разбой и изнасиловал пенсионерку, получил 9 лет лишения свободы.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Харьковской области

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"Злоумышленнику присудили 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества",– рассказал заместитель руководителя Изюмской местной прокуратуры Александр Мыхалик.

Отмечается, что инцидент произошел в начале февраля 2016, мужчина из города Купянск, который был ранее судим за хулиганство, пришел к дому своей знакомой. Он перелез через забор и проник в дом через выбитое окно.

В доме проживала 67-летняя пенсионерка. Сначала мужчина бил женщину и требовал у нее деньги.

Она рассказала, где прятала деньги. "Разжиться" нападающему удалось на 180 грн. Забрав деньги, злоумышленник набросился на пенсионерку, содрал с нее одежду и изнасиловал. После этого мужчина скрылся,

– сообщает пресс-служба.

Как оказалось, на суде обвиняемый свою вину не признал.

"Вместо этого рассказал, что бабушка оговорила его, потому что таким образом пыталась отомстить за то, что он "отбил" женщину у ее сына". Однако впоследствии, следователи собрали достаточно доказательств, подтвердили вину злоумышленника", – говорится в сообщении.