В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка смеясь снимала это на видео

4 декабря девушка из Харькова выложила на свою страницу в инстаграм видео, где ее бабушка издевается над маленьким котенка. Бабушка крутила котенка за лапы, переворачивала и буквально жонглировала ним.

Видео жестокого обращения с животным, быстро разлетелось сетью. Как сообщает местный сайт Город Х, девушке, которая выложила видео 15 лет и ее мать работает учительницей.

Смотрите также: Умер самый известный кот Инстаграма Lil Bub: фото

Полиция Харьковщины открыла по этому видео уголовное дело. Женщине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

О состоянии котика пока информации нет.

В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка снимала это – смотрите видео