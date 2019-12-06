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      В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка смеясь снимала это на видео

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      Женщина дергала котенка за лапы и хвост / Скриншот из видео

      4 декабря девушка из Харькова выложила на свою страницу в инстаграм видео, где ее бабушка издевается над маленьким котенка. Бабушка крутила котенка за лапы, переворачивала и буквально жонглировала ним.

      Видео жестокого обращения с животным, быстро разлетелось сетью. Как сообщает местный сайт Город Х, девушке, которая выложила видео 15 лет и ее мать работает учительницей.

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      Полиция Харьковщины открыла по этому видео уголовное дело. Женщине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

      О состоянии котика пока информации нет.

      В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка снимала это – смотрите видео

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминальные новости Новости Харькова Мир животных Криминал
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