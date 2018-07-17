В Харькове блогеры беспрепятственно попали на танковый склад

15 июля в YouTube появилось видео, на котором местные блогеры сняли танковый склад Вооруженных Сил Украины, в котором находились сотни списанных и десяток новых танков.

Как видно на кадрах видео, на объекте абсолютно отсутствует охрана, сторожевая вышка полуразрушена, ворота между различными частями склада не заперты. Блогеры сумели даже посчитать количество боевых машин, указав цифру в три сотни танков.

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"Мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прямо как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега", – сказано в описании к видео.

Авторы видео также попали в бункер, продемонстрировав, какие там хранятся запасы военного оборудования и снаряжения. За все время, пока блогеры бродили по территории склада, они не увидели ни одного человека — им не было оказано какое-либо противодействие.