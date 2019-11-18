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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      В Харькове чиновники нажились на более, чем пять миллионов гривен на ремонте дорог

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      Чиновники в Харькове присвоили себе 5 миллионов гривен

      В течение двух лет работники Харьковского городского совета незаконно получали прибыль с ремонта дорог. Департамент продавал асфальтовую крошку по более низкой цене, чем рыночная.

      Как сообщают в пресс-службе СБУ, в течение 2016-2018 годов чиновники Харьковского городского совета наживались на материалах, которые остаются после ремонта дорог в городе.

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      Они незаконно продавали коммерсантам асфальтовую крошку по цене, в пять раз меньше, чем реальная. Те в свою очередь перепродавали материалы по рыночной цене. Прибыль участники схемы делили между собой.

      К тому же чиновники мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства. Ведь они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех дорог Харькова.


      Чиновники Харьковского горсовета наживались на ремонте дорог / ssu.gov.ua

      Двум чиновникам, один из которых – заместитель начальника департамента, уже сообщено о подозрении. Им инкриминируют растрату и присвоение средств в особо крупных размерах.

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      Теги: Коррупция Новости Украины Новости Харькова
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