В Харькове девушка отравилась таблетками для похудения

13-летняя девушка-подросток выпила таблетки с целью похудения. После приема препаратов, ей стало плохо. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимационное отделение Харьковской областной детской клинической больницы.

Об этом информировала полиция Харьковщины.

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"Данное событие внесено в журнал единого реестра заявлений и сообщений", – рассказал заместитель начальника Немышлянская ОП полковник полиции Сергей Волобуев.

Пострадавшая переведена в аллергологическое отделение, ее жизни ничего не угрожает. Полицейские проводят тщательную проверку для выяснения всех обстоятельств отравления девушки.

Напомним, в оздоровительном комплексе "Маяк", в Запорожье, отравились 28 детей и 2 взрослых. Пострадавшие обратились с жалобами на расстройство желудка в медицинский пункт лагеря. Случаи заболевания детей зарегистрированы в 13 отрядах из 19 (от 1 до 4 больных детей в каждом).