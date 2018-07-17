В Харькове девушка пыталась пройти ВНО, отправив вместо себя "двойников"

Харьковчанка пыталась пройти Внешнее независимое оценивание отправив вместо себя "двойников". Для каждого экзамена абитуриентка отдельно отправляла похожую на себя девушку.

Об этом сообщил ресурс 057.ua.

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Об изобретательном способе сдачи экзаменов рассказал директор местного регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Абитуриентка наняла нескольких выпускниц местной школы – подобрала девушек с внешней похожестью, "наштукатурились" и вперед. И произошло то, чего следовало ожидать – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением об аннулировании результатов этой предпринимательницы,

– отметил он.

Сидоренко также отметил, что девушка нашла для каждого отдельного экзамена "двойника".