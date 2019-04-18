В Харькове два человека оказалось в опасности из-за прорыва трубы с кипятком: видео
В Харькове в Киевском районе 17 апреля прорвалась труба с горячей водой и в результате затопило проезжую часть вместе с автомобилем Mazda с водителем и пассажиром.
Прорвало на улице Матюшенко, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
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В результате аварии участок проезжей части оказался затопленным. Наполовину в воде оказалась машина Mazda 626. Водитель и пассажир перелезли на крышу автомобиля и нуждались в помощи.
Прорыв трубы на улице Матюшенко в Харькове
Из-за прорыва трубы два человека оказались в опасности
На место выехала спасательная служба и освободила мужчин из "горячей ловушки" и с помощью троса отбуксировала машину в безопасное место. Сейчас коммунальными службами города проводятся работы по ликвидации аварии на данном участке теплосети.
Смотрите видео прорыва трубы в Харькове:
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