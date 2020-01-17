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      В Харькове готовились теракты: СБУ задержала боевика "ЛНР"

      27 Читати новину українською
      Задержанному мужчине объявили о подозрении / ssu.gov.ua

      Боевики готовились к теракту в Харькове. Служба безопасности Украины обнаружила разведчика террористической организации "ЛНР". Он собирал данные о транспорте в городе.

      Как стало известно СБУ, мужчина, житель Харькова, в 2014 году присоединился к пророссийских боевикам. Он называл себя командиром разведки народной милиции "ЛНР". Об этом сообщили на сайте ведомства.

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      Недавно мужчина вернулся из России в Харьков. Он собирал информацию о стратегических объектах. Подробно осматривал их в разных местах Харьковщины. Эти данные планировал передать боевикам.

      Что интересовало боевика?

      • железнодорожные пути;
      • железнодорожные станции;
      • автовокзалы;
      • Харьковский метрополитен.

      Разведчика задержали. В его квартире нашли боевую гранату и тротиловую шашку с электродетонатором.

      Мужчину подозревают в участии в деятельности террористической группы по статье 258 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Война на Донбассе Новости Харькова Криминальные новости СБУ Пророссийские боевики
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