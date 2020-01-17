В Харькове готовились теракты: СБУ задержала боевика "ЛНР"
Боевики готовились к теракту в Харькове. Служба безопасности Украины обнаружила разведчика террористической организации "ЛНР". Он собирал данные о транспорте в городе.
Как стало известно СБУ, мужчина, житель Харькова, в 2014 году присоединился к пророссийских боевикам. Он называл себя командиром разведки народной милиции "ЛНР". Об этом сообщили на сайте ведомства.
Читайте также: На Донбассе задержали "нового Цемаха": охранял остатки сбитого MH17
Недавно мужчина вернулся из России в Харьков. Он собирал информацию о стратегических объектах. Подробно осматривал их в разных местах Харьковщины. Эти данные планировал передать боевикам.
Что интересовало боевика?
- железнодорожные пути;
- железнодорожные станции;
- автовокзалы;
- Харьковский метрополитен.
Разведчика задержали. В его квартире нашли боевую гранату и тротиловую шашку с электродетонатором.
Мужчину подозревают в участии в деятельности террористической группы по статье 258 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет за решеткой.