В Харькове готовились теракты: СБУ задержала боевика "ЛНР"

Боевики готовились к теракту в Харькове. Служба безопасности Украины обнаружила разведчика террористической организации "ЛНР". Он собирал данные о транспорте в городе.

Как стало известно СБУ, мужчина, житель Харькова, в 2014 году присоединился к пророссийских боевикам. Он называл себя командиром разведки народной милиции "ЛНР". Об этом сообщили на сайте ведомства.

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Недавно мужчина вернулся из России в Харьков. Он собирал информацию о стратегических объектах. Подробно осматривал их в разных местах Харьковщины. Эти данные планировал передать боевикам.

Что интересовало боевика?

железнодорожные пути;

железнодорожные станции;

автовокзалы;

Харьковский метрополитен.

Разведчика задержали. В его квартире нашли боевую гранату и тротиловую шашку с электродетонатором.

Мужчину подозревают в участии в деятельности террористической группы по статье 258 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет за решеткой.